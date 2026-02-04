Assi di forza, avanzano i cantieri in centro. Giovedì nuova commissione a Sampierdarena

Genova. Avanzano i cantieri per i quattro assi di forza del trasporto pubblico locale, in particolare lungo il tracciato della futura linea centrale, mentre non si placano i malumori nei quartieri interessati per le modifiche alla viabilità con le nuove corsie riservate ai mezzi pubblici. L’obiettivo ribadito da Tursi è completare 25 chilometri di tracciati entro giugno per non perdere i finanziamenti Pnrr.

Dalle ore 21.00 di domani, giovedì 5 febbraio, temporanea riconfigurazione dell’assetto stradale di via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via Galata. Fino al 31 marzo, oltre all’introduzione del limite dei 30 km/h di velocità massima, saranno temporaneamente soppresse la corsia riservata ai bus e la corsia ciclabile.

Sempre per i lavori dei quattro assi, restano in vigore le prescrizioni già in atto per il tratto di via XX Settembre compreso tra piazza De Ferrari e via Sofia Lomellini, con il limite dei 30 km/h e la temporanea soppressione della corsia riservata ai bus in direzione Cadorna e della corsia ciclabile in direzione De Ferrari.

Domani pomeriggio (5 febbraio) nuovo appuntamento alle 15.00 al centro civico Buranello per una commissione consiliare sull’impatto degli assi di forza sul territorio del Municipio Centro Ovest. I riflettori sono puntati ovviamente su via Cantore, che vedrà stravolgere il proprio assetto con due corsie per i mezzi pubblici a centro strada e banchine per le fermate spostate di conseguenza.

L’altro fronte è la Valbisagno, dove il neonato comitato ha già organizzato alcune assemblee pubbliche chiedendo un incontro urgente con la sindaca Salis. Anche qui il timore è che i nuovi bus elettrici sottraggano spazio al traffico privato e ai parcheggi, preoccupazioni ancora più vive alla luce dei risultati dello studio del Politecnico di Milano, commissionato dal Comune dopo la rinuncia allo Skymetro, che potrebbero indicare soluzioni ancora più impattanti per garantire un trasporto pubblico veloce.

Proprio sugli assi di forza è stata bocciata ieri in consiglio comunale una mozione presentata dai consiglieri Pietro Piciocchi (Vince Genova) e Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua (Lega) che avrebbe impegnato l’amministrazione a “continuare il lavoro di dialogo e confronto iniziato dalla giunta di centrodestra in appositi tavoli con le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative in camera di commercio e i loro relativi Civ; a continuare l’impegno della precedente giunta nella modifica degli aspetti di cui sopra sull’asse Centro; a partecipare ad una urgente commissione consiliare da convocarsi in merito entro novembre 2025”.