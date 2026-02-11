Asl 4, al via la campagna di prevenzione del diabete: ecco le date degli screening gratuiti e senza prenotazione

Tigullio. È pronta a decollare la nuova campagna di prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, promossa nell’ambito del progetto europeo JA Jacardi (Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes) a cui l’Asl 4 partecipa in collaborazione con Ats Liguria e 76 partner provenienti da 21 Paesi europei.

Dal 18 febbraio 2026 a fine marzo, il team dell’area sociosanitaria locale 4 sarà presente nelle Case della Comunità e sul territorio con l’ambulatorio mobile Gulliver per proporre alla popolazione con età compresa tra i 40 e i 70 anni le seguenti attività: un breve questionario (Findrisk) per la valutazione del rischio di sviluppare il diabete; rilevazione della pressione arteriosa; rilevazione della glicemia ed eventuale emoglobina glicata; anamnesi degli stili di vita e della storia clinica.

Partecipare allo screening di primo livello è gratuito e non richiede prescrizione o prenotazione.

La campagna all’interno della Case della Comunità si svolgerà nelle seguenti date, sempre dalle ore 14 alle 17:

18 febbraio e 11 marzo 2026

Casa della Comunità di Rapallo (Ospedale Nostra Signora di Montallegro, via San Pietro, 8) – sala prelievi;

25 febbraio e 25 marzo 2026

Casa della Comunità di Chiavari (via G.B. Ghio, 9) – Punto Unico di Accesso;

4 marzo e 18 marzo 2026

Casa della Comunità di Sestri Levante (Ospedale, via Terzi, 37) – ambulatorio n.4 (1° piano).

Il team dell’Asl 4, a bordo dell’ambulatorio Gulliver, proporrà lo screening anche nelle seguenti tappe, sempre dalle ore 10 alle 13:

26 febbraio 2026 – Borzonasca;

5 marzo 2026 – Varese Ligure;

12 marzo 2026 – Rezzoaglio;

19 marzo 2026 – Casarza Ligure;

26 marzo 2026 – Santa Margherita Ligure.

Le persone che, in esito allo screening, risulteranno a rischio elevato di diabete e malattie cardiovascolari saranno inserite nel percorso che prevede la successiva presa in carico.

L’iniziativa è finanziata attraverso i fondi nel progetto europeo con cui l’Asl 4 condivide l’obiettivo di ridurre l’impatto del diabete e delle malattie cardiovascolari, che restano la principale causa di morte nell’Ue, e dei fattori di rischio a esse associati.

Per farlo, l’Europa incentiva iniziative di promozione dell’alfabetizzazione sanitaria e aumento della consapevolezza sulle malattie, implementando le misure di prevenzione primaria e miglioramento degli stili di vita, migliorando i percorsi di cura tra i gruppi ad alto rischio, nonché il supporto all’autogestione e alla partecipazione al lavoro per le persone con diagnosi, migliorando infine anche la disponibilità, la qualità e l’accessibilità dei dati lungo tutto il percorso del paziente.