A Genova torna “l’asilo di sera”, il progetto riparte il 14 febbraio: cos’è e come funziona

Genova. Dopo il successo della fase sperimentale nel 2025, con il sostegno del Comune di Genova, della Compagnia di San Paolo e del Patto per la Sussidiarietà della Maddalena, il 14 febbraio torna a Genova il progetto “Asilo di sera”.

Promosso da Stradanuova Teatro Centrale, questa volta con il sostegno di Asef, onoranze funebri del Comune di Genova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno, Asilo di Sera è un servizio che offre ai genitori la possibilità di vivere una serata per le loro esigenze mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e accogliente.

“Asilo di Sera è un progetto di welfare sociale innovativo che risponde ai bisogni delle famiglie contemporanee, favorendo la conciliazione tra vita familiare, sociale e culturale – dicono gli organizzatori – offrendo un servizio educativo serale sicuro e qualificato, permette ai genitori di vivere una serata fuori casa in serenità, mentre i bambini partecipano ad attività ludiche e relazionali in un ambiente accogliente e protetto”.

Il progetto si fonda su un modello di welfare di comunità, e contribuisce alla vitalità del Centro Storico di Genova, generando un indotto positivo per le attività culturali, ricreative e di ristorazione. Asilo di Sera si configura così come un investimento sociale che mette al centro le persone, le relazioni e la qualità del tempo, promuovendo una città più inclusiva e vivibile.

Nella fase sperimentale si sono svolte 13 serate di apertura, dal 14 febbraio all’11 aprile 2025. L’Asilo Di Sera ha accolto bambini dalle 19:00 alle 23:00. Asilo di Sera, nel suo periodo di sperimentazione, ha ospitato 87 bambini, e di questi il 20% ha preso parte a più di una serata, confermando quanto il servizio sia stato apprezzato dai genitori.

La maggior parte dei bambini che hanno aderito al progetto nel 2025 avevano 3 anni (21%), ma si è visto comunque un buon equilibrio tra le altre fasce di età. Le esperienze dei bambini, educatrici e genitori, testimoniano che l’Asilo di Sera ha il benefit, rispetto a baby-sitter private, nonni o altre soluzioni di accudimento dei bambini, di vedere i bambini interagire tra loro, generando un momento non di attesa, ma di socialità, divertimento, educazione; anche la commistione di età, comunque sempre all’interno di un range compatibile, ha permesso che le relazioni instaurate tra i bambini fossero benefiche e prive di attriti.

L’iniziativa Asilo di Sera ha avuto una grande risonanza non solo a livello locale a Genova, ma anche in tutti Italia, essendo un servizio molto desiderato dai genitori ma al tempo stesso anche dibattuto.

Attraverso un pratico portale di prenotazione online disponibile su www.asilodisera.it, i genitori possono scegliere facilmente il giorno e l’orario in cui usufruire del servizio. L’asilo si trova presso la sede delle Tagesmutter- Arcobaleno, in Salita del Prione, nel pieno centro storico di Genova, ed è aperto dalle 18:30 alle 23:30 nelle serate indicate.

Il servizio è riservato a un massimo di 25 bambini per serata, garantendo la massima attenzione e cura. Durante la permanenza, i bambini saranno seguiti da educatrici professioniste della Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno. Per accedere al servizio, i genitori devono prenotare online, leggere il regolamento esteso e accompagnare i bambini tra le 18:30 e le 19:30; possono riprenderli tra le 22:30 e le 23:30. Nota importante: non vengono serviti pasti durante il servizio, i bambini possono portare la cena al sacco o arrivare avendo già mangiato.