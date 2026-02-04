Asili comunali, Comune sblocca i fondi per le supplenze: 50 mila euro per coprire le assenze fino a giugno

Genova. Dopo gli incontri delle scorse settimane e il confronto con sindacati e famigli, il Comune di Genova compie il primo passo concreto verso una stabilizzazione del servizio legato alle scuole comunali dell’infazia. A pochi giorni dall’annuncio di una “task force” per tamponare l’emergenza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali, la Direzione Servizi Educativi ha pubblicato la determinazione dirigenziale che rende esecutivo il piano di assunzioni a tempo determinato per traghettare la conclusione del corrente anno scolastico.

Il documento, infatti, autorizza ufficialmente il reclutamento di personale per coprire le carenze di organico che hanno messo in difficoltà famiglie e operatori scolastici dall’inizio dell’anno. L’amministrazione ha stanziato un budget supplementare di 49.680 euro per finanziare le supplenze brevi fino al prossimo giugno.

Per garantire l’immediata operatività del nuovo personale, il Comune non ricorrerà a nuovi bandi, ma attingerà direttamente dalle graduatorie vigenti e dagli elenchi formati a seguito delle procedure indette nel settembre 2025. Si procederà inoltre allo scorrimento della graduatoria per collaboratori servizi socio educativi pubblicata dal Centro per l’Impiego nel luglio scorso.

Entro marzo, poi, se ne aggiungeranno altri 20, attinti dal concorso a tempo determinato bandito le scorse settimane. E in attesa di completare le procedure per l’assunzione di tutto il personale necessario, l’organico sarà ulteriormente rafforzato da 5 educatori del terzo settore per coprire necessità estemporanee, legate alle assenze degli insegnanti, per garantire il personale e quindi gli orari del servizio. Inoltre, in vista dell’anno scolastico 2026/2027, il Comune provvederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di almeno 10 nuove unità che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, potranno anche essere implementate.