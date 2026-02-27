Quezzi, l’ascensore inclinato riapre la prossima settimana: “Potrà alleggerire la linea 82”

Genova. L’ascensore inclinato di Quezzi è davvero pronto a ripartire. Dopo dieci mesi di stop per la revisione decennale, l’impianto sulle alture della Valbisagno riaprirà i battenti la settimana prossima. Ad annunciarlo è il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi, che ieri ha compiuto un sopralluogo in cabina insieme ai tecnici di Amt.

“Oggi era previsto il collaudo, se tutto va bene nei primi giorni di marzo l’ascensore tornerà in funzione – riferisce Ivaldi -. Accolgo la notizia con piacere perché, se tutto andrà come deve, questo ci permetterà di alleggerire la linea 82 che oggi arriva strapiena già prima di Pedegoli, anche perché a volte salta qualche corsa”.

L’ascensore, inaugurato nel 2015 e arrivato perciò alla scadenza dei dieci anni di esercizio, collega via Pinetti al tratto terminale di via Fontanarossa, mettendo in comunicazione diretta la parte bassa e la parte alta del quartiere, altrimenti collegate solo da un lungo itinerario stradale.

I residenti di piazza Santa Maria e dintorni lo usavano per accorciare i tempi di percorrenza salendo poi sulla linea 47 al capolinea, e pure gli abitanti di via Portazza (dove c’è una fermata intermedia) ne traevano beneficio per evitare la salita. Impianto fondamentale anche per i ragazzi della scuola media Cambiaso, altrimenti costretti a muoversi a piedi lungo le creuse o in bus. “Anche le attività commerciali di via Pinetti hanno avuto un calo, ora potranno riprendere le loro abitudini”, rimarca il presidente del Municipio.

Per il via libera formale all’apertura si attende il responso del collaudo. I tecnici hanno messo in funzione la cabina appesantita con una zavorra per verificare il corretto funzionamento di tutte le parti meccaniche. Durante la revisione, oltre ai controlli previsti dalla normativa, sono state sostituite le funi di trazione e la puleggia motrice.

La chiusura doveva durare pochi mesi, ma le cose non sono andate secondo i piani. “Nel corso delle attività – spiegava l’azienda interpellata da Genova24 – si è reso necessario procedere alla sostituzione della ditta precedentemente incaricata. L’avvicendamento si è svolto con alcune difficoltà operative e ha richiesto un aggiornamento del cronoprogramma”.