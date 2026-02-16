Arte Genova chiude la ventesima edizione con il 15% in più di presenze

Genova. Si è chiusa con numeri in crescita la ventesima edizione di ArteGenova, andata in scena dal 13 al 15 febbraio al Padiglione Blu del quartiere fieristico genovese. Le presenze alla mostra mercato hanno registrato, tra venerdì e domenica, un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, mentre nel vernissage di giovedì 12 febbraio, inaugurato dal taglio del nastro con Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Simona Ferro, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Liguria, e Alessandro Terrile, vicesindaco del Comune di Genova, la partecipazione è cresciuta del 40%.

Con 150 gallerie presenti per più di 15mila opere in esposizione, l’evento promosso da Nord Est Fair con la sponsorizzazione di Banca Mediolanum ha coinvolto il pubblico genovese e non solo – molti i visitatori provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni del nord – offrendo la possibilità di ammirare e acquistare opere di grandi artisti del Novecento quali Warhol, De Chirico, Picasso, Christo, Fontana, Klee, Magritte, Balla, solo per fare alcuni nomi. Un’offerta completata dall’arte contemporanea ed emergente nella sezione Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.).

“Questa ventesima edizione si è chiusa con un bilancio nettamente positivo – commenta Nicola Rossi, presidente di Nord Est Fair, ideatore e organizzatore della manifestazione –. Abbiamo registrato cessioni importanti, con grande interesse per le opere dei big, da Schifano a Warhol a Boetti, e per gli artisti emergenti del Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.). Trend in crescita per il futurismo, a partire da Depero. Il pubblico e i collezionisti hanno apprezzato la proposta nostra e dei galleristi, affollando il Padiglione Blu lungo tutto il fine settimana”.

Chiusa l’edizione numero 20, ArteGenova pensa già alla prossima, che nel 2027 manterrà la collocazione tradizionale di metà febbraio.