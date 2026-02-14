  • News24
Tempismo e capacità

Infarto in un bar del centro, uomo di 60 anni salvato dal massaggio cardiaco di un passante

La manovra salvavita è stata fondamentale: poi l'intervento è proseguito con i militi della Croce Bianca Genovese

Genova. Momenti di paura e apprensione ieri sera in un bar in via Porta Soprana, dove un avventore, un 66enne genovese, si è accasciato improvvisamente al suolo perdendo conoscenza. Immediato l’allarme lanciato dai presenti che hanno allertato i soccorsi.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi, però, la situazione si è complicata: l’uomo, per cause ancora da accertare, è andato in arresto cardiaco. In quel momento però, un passante, a conoscenza delle manovre salvavita, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco, poi continuato dai militi della Croce Bianca Genovese che hanno quindi utilizzato un defibrillatore riuscendo nell’intendo di ripristinare il ritmo cardiaco.

Nel frattempo è giunta sul posto l’automedica Golf 1 che ha preso in carico la gestione del paziente, che si presentava instabile rendendo necessaria la ripresa delle manovre rianimatorie durate complessivamente circa mezz’ora. Una volta stabilizzato e reso trasportabile, l’uomo è stato condotto in codice rosso presso il vicino Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

“Questo lieto fine sottolinea ancora una volta l’importanza della divulgazione della rianimazione cardiopolmonare a quante più persone possibile – sottolineano gli operatori della Croce Bianca Genovese – al fine di aumentare il numero di ‘soccorritori’, anche occasionali, che siano adeguatamente formati per praticare tempestivamente il primo soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio”

