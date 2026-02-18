Quattro grammi di cocaina in tasca e 170 a casa, pusher arrestato dalla polizia

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato, in flagranza, un 23enne senegalese senza dimora per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, martedì pomeriggio gli investigatori della squadra mobile di Genova hanno fermato l’uomo, già noto, per un controllo mentre scendeva da un autobus davanti alla stazione di Genova Brignole.

Per l’evidente nervosismo mostrato e le sue risposte evasive, è stato perquisito e trovato in possesso di 11 bustine contenenti circa quattro grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 170 grammi di stupefacente della stessa tipologia, oltre a materiale da confezionamento.

È stato quindi arrestato e portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.