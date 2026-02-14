  • News24
Aprono la serranda di un bar con un crick, coppia di ladri arrestata in flagranza dai carabinieri

I militari sono stati allertati da alcuni passanti: dopo un tentativo di fuga durato pochi attimi, l'arresto

Genova. La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato altri due uomini, un 52enne nigeriano e un 46enne marocchino, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I militari, allertati dalla Centrale Operativa dell’Arma, sono intervenuti in Via Polleri dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che stavano forzando l’ingresso di un bar.

All’arrivo della pattuglia, i due, che erano già riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale dopo aver forzato la serranda con un crick e mandato in frantumi il vetro della porta di ingresso, hanno tentato la fuga, venendo bloccati dai militari. I due sono stati quindi trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.

