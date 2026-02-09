Appalti e caporalato, la Cgil di Genova e Liguria a Strasburgo per una nuova direttiva Ue

Genova. Martedì 10 febbraio una delegazione di Genova e della Liguria della Cgil sarà in presidio davanti al Parlamento europeo di Strasburgo per chiedere la fine dello sfruttamento di lavoratrici e lavoratori nella catena degli appalti e la regolazione dell’intermediazione di manodopera.

La Confederazione europea dei sindacati (Ces) è tra i promotori dell’iniziativa che si colloca nell’ambito della mobilitazione sindacale europea a sostegno del lavoro di qualità, stabile e tutelato. La Cgil è mobilitata da tempo su questi temi che stanno imbarbarendo il mercato del lavoro con ripercussioni pesantissime sulla vita delle persone: dumping contrattuale e sociale con sacche di sfruttamento e aumento dei rischi su salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le proposte avanzate dai sindacati europei sono concrete e puntano a migliori condizioni di lavoro nella catena degli appalti con una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle imprese e con una avanzata regolamentazione della intermediazione di manodopera che riconosca la dignità del lavoro e con essa i diritti di lavoratrici e lavoratori.

A sostegno della mobilitazione al termine del presidio si terrà un incontro con le tre Federazioni eureopee e alcuni europarlamentari.