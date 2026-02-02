Anziana derubata, un funzionario della polizia locale fuori servizio ferma il rapinatore

Genova. Nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio, in via Dondero a Sampierdarena, un funzionario della polizia locale che si trovava fuori servizio è intervenuto dopo aver sentito le richieste di aiuto di una donna anziana a cui era stato appena rubato il portafoglio. L’uomo ha individuato subito il responsabile e lo ha inseguito, riuscendo a fermarlo poco dopo.

“Voglio ringraziare personalmente il funzionario della Polizia Locale di Genova che, anche se non era in servizio, è intervenuto con rapidità e senso di responsabilità, riuscendo a fermare l’autore del furto e a restituire immediatamente il portafoglio alla signora anziana – dice l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – un gesto che dimostra in modo concreto l’attenzione e la professionalità delle nostre agenti e dei nostri agenti, soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Come Polizia Locale continueremo a lavorare per garantire una presenza costante sul territorio e controlli nei quartieri, perché la sicurezza passa anche dalla vicinanza e dalla tutela quotidiana dei cittadini”.

Il portafoglio è stato recuperato e restituito subito alla proprietaria, che, seppur ancora scossa per quanto accaduto, è stata rassicurata dal rapido intervento.

Sul posto è poi arrivata una pattuglia del Nucleo Reati Predatori, che ha preso in carico l’uomo: un cittadino marocchino di 35 anni, regolarmente presente in Italia, sottoposto agli accertamenti previsti. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha consentito di ricostruire l’episodio e di individuare il coinvolgimento di un complice, attualmente in fase di identificazione.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato, per le modalità dell’azione e per aver approfittato della condizione di vulnerabilità della vittima. Dopo la convalida dell’arresto e il processo per direttissima, è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.