“Bombe, tombe e balle”: al Bi.Bi. Service la presentazione dei libri di Antonio Evangelista

Genova. Saranno presentati a Genova il prossimo 20 febbraio al Bi.BI Service di via XX Settembre i libri di Antonio Evangelista.

Già dirigente polizia, Interpol e capo contingente polizia in Kosovo e Bosnia Erzegovina, Evangelista sarà nel capoluogo ligure venerdì 20 febbraio alle 18.00 per presentare Mediterraneo, stesso sangue stesso fango (un viaggio dalle stragi del 1982 in Libano alla Giordania passando attraverso le guerre dei Balcani), e War Street – L’inganno demokratico (dagli arrembaggi dei pirati di Elisabetta I all’oro ‘fantasma’ trafugato dall’Isis).

A dialogare con l’autore saranno Erica Martini e Alessio Saso, in un confronto aperto su “guerre costruite, verità manipolate, interessi nascosti e narrazioni mediatiche che hanno accompagnato – e spesso giustificato – i grandi conflitti degli ultimi decenni”. Ribattezzato “Bombe, tombe e balle”, l’incontro ha come immagine simbolo una delle fotografie più controverse dei Balcani del 1992, divenuta emblema di come lo sguardo possa essere guidato, deformato, utilizzato.

Nei suoi libri, Evangelista racconta il Mediterraneo e i conflitti contemporanei non come fatalità storiche, ma come campi di battaglia geopolitici e finanziari, dove la democrazia è spesso un pretesto e l’informazione uno strumento di guerra. L’ingresso è libero.