Antincendio nelle gallerie autostradali, lavoratori in sciopero per i contratti: il presidio davanti alla sede del Tronco di Genova

Genova. Mercoledì 11 febbraio, alle ore 10.30, i lavoratori addetti al Servizio Antincendio nelle galleria delle Autostrade Liguri e Piemontesi, dipendenti dalla Società GSA Gruppo Servizi Associati che lavorano in appalto per Aspi saranno in sciopero con presidio davanti alla sede del Tronco di Genova.

L’agitazione arriva “per il riconoscimento del giusto contratto di lavoro, pur continuando a garantire il servizio antincendio e quindi agli utenti delle autostrade liguri e piemontesi, per tranquillità e sicurezza degli utenti, infatti sono sempre pronti ad intervenire 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno – si legge nella nota stampa di Usb diffusa in queste ore – Questi Lavoratori ogni giorno dell’anno sono tra i primi che intervengono in caso di incidenti in autostrada, malgrado il rischio e la pericolosità degli interventi, sono pagati con un contratto di lavoro “pirata”, il CCNL ANISA con la retribuzione di poco sopra i 6 euro l’ora, senza maggiorazioni notturne o festive, quindi chi lavora nella notte di Natale o Capodanno Non riceve il giusto indennizzo”.

“I lavoratori sono stanchi e dicono basta, stanchi di promesse, con il Sindacato USB hanno iniziato una dura vertenza chiamando ad esprimersi il Ministero del Lavoro, vogliono risposte concrete rispetto la normativa contrattuale e la retribuzione e le cercheranno a gran voce alle Istituzioni e alle Autorità tutte. Per protestare contro la sordità degli interlocutori in primis l’appaltante GSA Gruppo Servizi Associati e a questo punto anche contro la Società Committente Aspi che non può esimersi dall’intervenire in questa situazione, deve dare risposte se queste sono le condizioni normative ed economiche da Lei imposte o se qualche cosa non torna. I Lavoratori vogliono poter discutere le proprie condizioni salariali e normative e si trovano un muro di silenzio, per questo gridano ancora più forte Società Autostrade “regala” alla Liguria un servizio di prevenzione con personale avvilito e mal pagato”