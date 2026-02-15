  • News24
Centrodestra

Andrea Maffeo è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Genova

Subentra a Edoardo Di Cesare. "Si avvicina la data del referendum, non possiamo farci trovare impreparati"

Generico febbraio 2026

Genova. Andrea Maffeo, 23 anni, di Genova, laureato in Scienze dell’Amministrazione e della Politica e studente di Relazioni Internazionali, è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani.

La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore Regionale Andrea Bonfà, il quale afferma: “Ringrazio il coordinatore uscente Edoardo Di Cesare per l’impegno e il lavoro svolto fino a oggi. Allo stesso tempo, rivolgo i miei migliori auguri ad Andrea Maffeo per questo nuovo e importante incarico. Sono convinto che sia la persona più adatta per guidare e rafforzare il movimento giovanile sul territorio genovese. Ha già dimostrato, con entusiasmo e concretezza, di saper coinvolgere nuovi ragazzi e ragazze, impegnandosi sempre in prima persona per il bene del gruppo. Sono certo che, sotto la sua guida, la Lega Giovani Genova continuerà a crescere, diventando ancora più dinamica, partecipata e radicata sul territorio”.

“Il periodo a cui andiamo incontro – dice Maffeo – è politicamente molto importante. Si avvicina la data del referendum a cui noi teniamo particolarmente, dunque non possiamo farci trovare impreparati. Lavoreremo in sinergia con il Partito e sono fermamente convinto che la forza del gruppo giovanile sarà fondamentale per raggiungere ottimi traguardi. Ringrazio Andrea per la nomina e ringrazio inoltre tutta la dirigenza di Partito per gli attestati di stima e la fiducia in me riposta”.

Il commissario provinciale Renato Falcidia aggiunge: “Auguro buon lavoro ad Andrea Maffeo, nuovo Coordinatore della Lega Giovani per la provincia di Genova. Sono certo che saprà operare al meglio per rafforzare ulteriormente il gruppo giovanile della nostra provincia, e che lo stesso continuerà a dare un contributo importante alla vita del nostro movimento”.

