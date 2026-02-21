Sestri Levante, torna l’Andersen Trail: le gare e i provvedimenti di viabilità

Sestri Levante. Domenica 22 febbraio a Sestri Levante si terrà la sesta edizione dell’Andersen Trail, manifestazione podistica a cura dell’Associazione Atletica Levante con il sostegno del Comune di Sestri Levante.
Tre le gare in programma: 46 km; 22 km; e la 12 km non competitiva. Punto di ritrovo, di partenza e di arrivo sarà il parco Mandela. Le tre gare partiranno rispettivamente alle 8:30 alle 9:00 e alle 10:30.
Oltre 700 gli iscritti complessivamente, alcuni di altissimo livello in particolare sull’Andersen Marathon Trail, la gara da 46 km, che quest’anno è stata selezionata come gara selezione della squadra Nazionale di Trail in vista dei campionati Europei di giugno in Slovenia.
£La presenza di atleti e di sponsor di caratura internazionale ben rappresenta la portata e l’importanza di questa manifestazione per Sestri Levante. Un modo diverso di vivere i nostri sentieri che sempre di più dovranno essere centrali alla nostra offerta turistica. Un grazie e complimenti agli organizzatori”, commenta l’assessorato allo Sport del Comune di Sestri Levante.
Per consentire il regolare svolgimento delle gare, saranno previste limitazioni di sosta e viabilità necessarie a garantire la sicurezza degli atleti.
Di seguito le vie e le aree interessate dai provvedimenti:
Via B. Powell: divieto di sosta nello sterrato lato ferrovia e nel parcheggio retro piscina comunale (dalle ore 14.30 di sabato 21 alle ore 19.00 di domenica 22 febbraio), aree riservate ad atleti e accompagnatori.
Via Fascie: divieto di sosta nel tratto compreso tra la rotonda con Via della Chiusa e l’ingresso del Parco Nelson Mandela (stesse fasce orarie).
Piazza della Croce: divieto di sosta con rimozione nel parcheggio riservato al carico/scarico merci (dalle ore 7.00 alle ore 17.00 di domenica 22 febbraio).