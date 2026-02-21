Sestri Levante, torna l’Andersen Trail: le gare e i provvedimenti di viabilità

Sestri Levante. Domenica 22 febbraio a Sestri Levante si terrà la sesta edizione dell’Andersen Trail, manifestazione podistica a cura dell’Associazione Atletica Levante con il sostegno del Comune di Sestri Levante.

Tre le gare in programma: 46 km; 22 km; e la 12 km non competitiva. Punto di ritrovo, di partenza e di arrivo sarà il parco Mandela. Le tre gare partiranno rispettivamente alle 8:30 alle 9:00 e alle 10:30.

Oltre 700 gli iscritti complessivamente, alcuni di altissimo livello in particolare sull’Andersen Marathon Trail, la gara da 46 km, che quest’anno è stata selezionata come gara selezione della squadra Nazionale di Trail in vista dei campionati Europei di giugno in Slovenia.

£La presenza di atleti e di sponsor di caratura internazionale ben rappresenta la portata e l’importanza di questa manifestazione per Sestri Levante. Un modo diverso di vivere i nostri sentieri che sempre di più dovranno essere centrali alla nostra offerta turistica. Un grazie e complimenti agli organizzatori”, commenta l’assessorato allo Sport del Comune di Sestri Levante.

Per consentire il regolare svolgimento delle gare, saranno previste limitazioni di sosta e viabilità necessarie a garantire la sicurezza degli atleti.

Di seguito le vie e le aree interessate dai provvedimenti: