  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La gara

Sestri Levante, torna l’Andersen Trail: le gare e i provvedimenti di viabilità

Oltre 700 gli iscritti complessivamente, alcuni di altissimo livello in particolare sull'Andersen Marathon Trail,

andersen trail

Sestri Levante. Domenica 22 febbraio a Sestri Levante si terrà la sesta edizione dell’Andersen Trail, manifestazione podistica a cura dell’Associazione Atletica Levante con il sostegno del Comune di Sestri Levante.

Tre le gare in programma: 46 km; 22 km; e la 12 km non competitiva. Punto di ritrovo, di partenza e di arrivo sarà il parco Mandela. Le tre gare partiranno rispettivamente alle 8:30 alle 9:00 e alle 10:30.

Oltre 700 gli iscritti complessivamente, alcuni di altissimo livello in particolare sull’Andersen Marathon Trail, la gara da 46 km, che quest’anno è stata selezionata come gara selezione della squadra Nazionale di Trail in vista dei campionati Europei di giugno in Slovenia.

£La presenza di atleti e di sponsor di caratura internazionale ben rappresenta la portata e l’importanza di questa manifestazione per Sestri Levante. Un modo diverso di vivere i nostri sentieri che sempre di più dovranno essere centrali alla nostra offerta turistica. Un grazie e  complimenti agli organizzatori”, commenta l’assessorato allo Sport del Comune di Sestri Levante.

Per consentire il regolare svolgimento delle gare, saranno previste limitazioni di sosta e viabilità necessarie a garantire la sicurezza degli atleti.

Di seguito le vie e le aree interessate dai provvedimenti:

  • Via B. Powell: divieto di sosta nello sterrato lato ferrovia e nel parcheggio retro piscina comunale (dalle ore 14.30 di sabato 21 alle ore 19.00 di domenica 22 febbraio), aree riservate ad atleti e accompagnatori.

  • Via Fascie: divieto di sosta nel tratto compreso tra la rotonda con Via della Chiusa e l’ingresso del Parco Nelson Mandela (stesse fasce orarie).

  • Piazza della Croce: divieto di sosta con rimozione nel parcheggio riservato al carico/scarico merci (dalle ore 7.00 alle ore 17.00 di domenica 22 febbraio).

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.