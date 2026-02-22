  • News24
Disavventura

Andersen Trail Run, 33enne si infortuna alla caviglia: recuperata dal soccorso alpino

Per riportarla fino alla strada, dove la attendeva un'ambulanza, sono state necessarie anche manovre di corda

Sestri Levante. Intervento del soccorso alpino e speleologico della Liguria nel primo pomeriggio per assistere una concorrente in gara infortunata all’Andersen Trail Run di Sestri Levante.

I tecnici hanno soccorso una donna di 33 anni, residente a Castiglione Chiavarese, che mentre si trovava nella discesa tra La Selva e Sant’Anna si è infortunata alla caviglia sinistra e non riusciva più a proseguire.

La sportiva è stata medicata e stabilizzata, quindi sistemata su barella. Per portarla fino alla strada, dove ad attenderla c’era l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante, sono state necessarie, visto il terreno impervio in alcuni tratti, anche manovre di corda.

La donna quindi è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

