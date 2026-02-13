  • News24
Anci, il vicesindaco di Genova Terrile nominato presidente della commissione Porti

"Nomina che riconosce a Genova un ruolo strategico nel panorama della blue economy nazionale"

alessandro terrile

Genova. Il vicesindaco di Genova e assessore ai Rapporti Porto-Città, Alessandro Terrile, è stato nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare, demanio marittimo e porti di Anci.

“Ringrazio la sindaca, Silvia Salis, il presidente del consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, e il presidente Anci, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordatemi”, commenta Terrile.

“La commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni, e quindi dei cittadini, nelle grandi trasformazioni in tema di portualità. Sono orgoglioso per la nomina che riconosce, inoltre, a Genova un ruolo strategico nel panorama della blue economy nazionale“, conclude il vicesindaco.

