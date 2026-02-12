“Amori fra le stelle”, notte di San Valentino all’osservatorio astronomico del Righi

Genova. Venerdì 13 febbraio apertura dell’osservatorio astronomico del Righi. Appuntamento alle ore 21.00 per una speciale proiezione nell’aula didattica-planetario dedicata agli amori mitologici rappresentati sulla volta stellata e la partecipazione al laboratorio didattico “Meteoriti”.

Turno unico di visita (massimo 30 posti). La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su due diverse attività:

– PROIEZIONE NELL’AULA DIDATTICA-PLANETARIO: Amori fra le stelle

– LABORATORIO “METEORITI”: Scopri le caratteristiche delle meteoriti, le rocce che cadono dal cielo

Il pubblico prenotato seguirà queste due attività in un gruppo unico per una durata complessiva di circa 90 minuti.

Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato a questo link.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (al massimo 6 per utente) dovranno collegarsi al link, registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto, pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal e presentarsi in osservatorio circa 10 minuti prima dell’inizio del turno

Il contributo richiesto è di 10 euro per gli adulti (8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma. Le prenotazioni si chiudono due ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle 19.00 di venerdì 13 febbraio.

Al termine delle attività, cioè verso le ore 22.30, in caso di condizioni meteo favorevoli sarà possibile, per chi lo desidera, estendere la visita con l’osservazione al telescopio del pianeta Giove e delle sue lune principali. Questa attività, della durata di circa 45 minuti, prevede il versamento di un contributo supplementare in loco, alla fine dell’attività di laboratorio, esclusivamente in contanti (in osservatorio non è presente Pos) di 5 euro per gli adulti e di 4 euro per i bimbi da 0 a 12 anni. Lo staff dell’osservatorio vi confermerà la possibilità o meno di osservare al telescopio in base alle condizioni meteo presenti. Il termine dell’attività osservativa è previsto indicativamente intorno alle ore 23.15

Infine, si ricorda la possibilità di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in occasioni diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche la possibilità di fotografare direttamente al telescopio.