Alloggi Erp, Patrone: “Quest’anno ne consegneremo oltre 200, un passo avanti significativo”

Genova. Quest’anno il Comune di Genova consegnerà oltre 200 alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto alla media dei 100-120 degli anni scorsi. Lo annuncia a genova24.it l’assessore alle Politiche per la casa e all’Edilizia residenziale pubblica Davide Patrone.

“Nei primi mesi di quest’anno − spiega Patrone − sono stati consegnati alla direzione Politiche della casa altri 78 alloggi frutto di lavori svolti anche nello scorso anno, già 32 sono stati assegnati. In più prevediamo per quest’anno di assegnare sempre come frutto di recupero di patrimonio sfitto, altri 55 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, 55 alloggi di proprietà di Arte e vogliamo implementare il meccanismo dell’autorecupero, ossia consentire agli assegnatari di fare dei piccoli lavori di manutenzione, per provare a rendere il meccanismo strutturale “. Il totale supera così i 200 alloggi: “Un significativo passo in avanti, importantissimo rispetto al trend degli ultimi anni che prevedeva circa 100-120 alloggi risistemati e messi a disposizione per l’assegnazione”, dichiara Patrone.

In merito ai lavori di manutenzioni su dieci appartamenti a Rivarolo e San Teodoro, di cui genova24 ha parlato qui, Patrone puntualizza che la dotazione finanziaria di quest’anno per i lavori è di 500 mila euro e che al momento teoricamente riguardano dieci abitazioni, ma potrebbero anche essere anche di più, al massimo una quindicina, a seconda dell’ammontare delle spese.

C’è di più: Patrone sta lavorando insieme ad Arte a un’operazione ulteriore, particolarmente complessa, per reperire fondi. “Stiamo interloquendo con il ministero di rigenerazione energetica del patrimonio Erp sfruttando la misura M7 del Pnrr”.

Patrone parteciperà all’evento di Avs in programma questa sera da Music for Peace sul diritto alla casa: “Verrà ribadito ciò che con l’alleanza municipalista, con tutti gli assessori alla casa dei principali Comuni d’Italia governati dal centro-sinistra stiamo portando avanti e che sta portando avanti anche il forum sulla casa del Partito Democratico coordinato da Pierfrancesco Maiorino. Tutte queste piattaforme hanno in comune un grido d’allarme sul tema della casa che sappiamo essere uno dei più pressanti della contemporaneità e che determina un’emergenza che ha un sempre maggiore fabbisogno abitativo diffuso”.

“Governo assente”

Per Patrone “il governo è completamente assente da questo punto di vista, il piano casa promesso da Salvini è in ritardo di anni e le promesse anche dal punto di vista quantitativo della spesa pubblica che si immaginano sono molto minori rispetto a quelle annunciate. Quel piano casa quando si attuerà prevederà soltanto misure di agevolazione per il social housing, che sono molto importanti ma devono andare di pari passo con investimenti strutturali sul recupero del patrimonio Erp che invece è completamente assente in questo piano. È necessario affrontare globalmente il tema delle politiche della casa sul quale il governo è totalmente assente perché ha definanziato il fondo morosità incolpevole, ha definanziato il fondo di sostegno agli affitti, manca il piano casa, manca un investimento pubblico strutturale sul patrimonio dell’indice residenziale pubblica, quindi è necessario cogliere anche il punto politico perché per una vera svolta serve che gli enti locali siano aiutati e finanziati dallo Stato e dal governo perché ovviamente la dimensione dei nuovi fabbisogni abitativi è talmente elevata che serve una specifica, una particolare attenzione sul punto”.