Genova. Torna la neve in quota anche in Liguria, e Arpal ha deciso di emettere un avviso di allerta gialla sui versanti padani di ponente e di levante.

L’allerta entra in vigore alle 3 delle notte tra mercoledì e giovedì e lo resta sino alle 11 di giovedì. La responsabilità è di una perturbazione atlantica che dalla Francia porta dalla serata di mercoledì un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Sono attese precipitazioni nella notte e al primo mattino di giovedì, in particolare sul centro-levante (zone B, C ed E), e un rinforzo della ventilazione.

Allerta neve in Liguria, previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per la Liguria prevedono per giovedì, fino al primo mattino piogge diffuse e rovesci di intensità moderata su BCE con cumulate significative e possibili cumulate puntualmente elevate. Bassa probabilità di temporali forti o organizzati su genovesato, Levante ed entroterra a causa di una convergenza dei venti di Scirocco e Tramontana in spostamento dai settori centrali verso levante.

Quota neve in brusco calo nell’entroterra di Savona e di Genova fino a fondovalle su Valle Stura, Valle Bormida e Valle Scrivia, con interessamento dei tratti autostradali (A26-A7-A6). Spolverate fino a 300-400 metri sull’interno della zona B. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, forti meridionali su C. Il moto ondoso è previsto in aumento, con mare fino ad agitato e mareggiate dalla sera di giovedì.

Attenzione alla viabilità

Le nevicate fino a fondovalle potranno creare disagi alla viabilità, in particolare sui fondovalle e sui tratti autostradali delle zone D ed E. In situazione di bassa probabilità di temporali forti, sono possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali legati alle raffiche di vento.