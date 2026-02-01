Allerta neve in Valle Stura ed entroterra di ponente: scatta domani sera con rischio gelicidio e pioggia congelata

Genova. L’arrivo di una perturbazione porterà nella mattinata di domani, lunedì 2 febbraio, nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione più frequenti sul centro. Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l’abbassamento dello zero termico all’interno.

Si segnalano nella serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D, parte orientale di E e interno di B, dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi. Precipitazioni nevose che proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Nel centro della regione ci saranno piogge tra deboli e moderate.

Per questo motivo Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di domani, lunedì 2 Febbario.

I venti saranno in rinforzo dalla sera di domani fino a 40- 50km/h rafficati da Nord su AB e sui crinali di D, da Sud-Est su C. Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno.