“Alleniamo i valori, premiamo l’eccellenza”: presentata la 27° edizione di Stelle nello Sport

Genova. Cultura, inclusione e solidarietà. Da 27 anni, Stelle nello Sport è al fianco del mondo sportivo ligure con molteplici obiettivi: celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società, promuovere lo sport per tutte le abilità raccontando esempi di resilienza e sostenendo le associazioni che operano nello sport per persone con disabilità. E ancora portare nelle scuole, a contatto con i giovani, esempi virtuosi e progetti di qualità per promuovere i valori dello sport e sani stili di vita. Negli anni Stelle nello Sport è diventata una “rete” sempre più ampia e impegnata nel sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, a cui sono stati donati oltre 580 mila euro (63 mila nell’ultima edizione).

Il lancio della 27° edizione del progetto si è tenuto presso la Fondazione Carige, alla presenza di Andrea Rivellini (Presidente della Commissione Sport della Fondazione Carige), Simona Ferro (Vicepresidente e Assessore Sport Regione Liguria), Silvia Salis (Sindaca di Genova), Franco Henriquet (Presidente Fondazione Gigi Ghirotti ETS), Mauro Ferrando (Presidente Porto Antico spa), Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Dario Della Gatta (Presidente CIP Liguria) e Laura Patrignani (Coordinatrice Ed. Fisica Usr Liguria). Presenti alcune delle “stelle” dello sport ligure quali Francesco Bocciardo, Chiara Fiorelli, Enrico Zappavigna, Beatrice Serra, Federico Bergamasco, Ilaria Bavazzano, Gianfilippo Mirabile, Paola Fraschini.

Come per tradizione saranno due mesi intensi per votare ed eleggere gli sportivi liguri dell’anno che verranno celebrati giovedì 14 maggio prossimo nella 27° edizione del Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure. Parallelamente “corrono” il contest scolastico “Il Bello dello Sport” e il “Premio Fotografico Nicali – Iren”. Dal 22 al 24 maggio il Porto Antico si trasformerà per il 22° anno nel più affascinante villaggio sportivo d’Italia per accogliere la Festa dello Sport con l’Olimpiade delle Scuole e oltre 200 eventi, esibizioni, contest che nell’ultima edizione hanno coinvolto oltre 140 mila persone. Nelle scuole, Stelle nello Sport è protagonista con i suoi “talent” ma anche con gli esperti che portano sui banchi di scuola temi preziosi quali l’alimentazione, l’abuso di droghe e alcool, l’uso consapevole dei devices elettronici e le sfide dell’adolescenza.

Il percorso di Stelle nello Sport coinvolge anche grandi campioni dello sport azzurro e mondiale che donano i loro preziosi cimeli per l’asta benefica online su www.memorabid.com/stellenellosport. Le società sportive liguri scendono in campo per la Gigi Ghirotti anche attraverso la Lotteria delle Stelle che si chiuderà con il tradizionale brindisi di mercoledì 8 luglio ai Bagni Lido. Lo SportAbility Day, la grande festa dello sport per tutte le abilità, è fissato per sabato 10 ottobre al My Sport Village Sciorba ma sarà anticipato da una serie di tappe in varie località della Liguria.

Una “maratona” con oltre 50 eventi nell’anno e un impegno quotidiano nella promozione dello sport e i suoi protagonisti attraverso il portale www.liguriasport.com e la Newsletter dello Sport ligure, il Magazine Tv settimanale, l’Annuario Ligure dello Sport (distribuito in 9000 copie), la Web Tv e i Social che nell’ultimo anno sono arrivati a superare 1 milione di visualizzazioni.

Un impegno al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti grazie al sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, le sinergie istituzionali con Porto Antico, Camera di Commercio di Genova e Orientamenti, il contributo dei Gold Sponsor Iren Luce Gas e Servizi, Bper, Montallegro, Redelfi, Eco Eridania, Novelli 1934, Psa Italy, Cambiaso Risso, MSC e dei partner Italmatch, Axitea, Amiu, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Lido, ETT e il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Usr Liguria, Università di Genova, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia e Virtus Entella. All’indirizzo www.stellenellosport.com/amici tutti i “protagonisti” di questa grande rete.

“Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la magia di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, racconta Simona Ferro, Vicepresidente e Assessore allo Sport di Regione Liguria. “Un anno che ha visto protagonista anche Stelle nello Sport, sempre al fianco del movimento sportivo ligure nel raccontarne eventi, eccellenze e storie di solidarietà. Ora siamo pronti ad affrontare insieme un nuovo anno di grande sport, raccogliendo i primi frutti di un riconoscimento così prestigioso, capace di generare ricadute concrete e durature sul territorio: dal potenziamento dell’impiantistica sportiva all’importante ritorno turistico legato ai tanti partecipanti e visitatori degli eventi. Proprio come l’iniziativa presentata lo scorso autunno, ‘Le Radici dello Sport’, i semi piantati nel 2025 continueranno a crescere nel tempo, portando benefici tangibili e nuova energia a tutto il territorio. In questo percorso, Stelle nello Sport sarà ancora in prima linea per celebrarne i risultati e le storie di successo”.

“Stelle nello Sport è da anni un punto di riferimento nella valorizzazione del movimento sportivo ligure e nella promozione dello sport come strumento educativo, sociale e culturale – dichiara la Sindaca di Genova, Silvia Salis – iniziative come questa servono anche a mettere in relazione atleti, scuole, associazioni e istituzioni, creando una rete che rafforza il ruolo dello sport nella crescita dei giovani. Genova ha una grande tradizione sportiva e progetti come Stelle nello Sport aiutano a raccontarla e a trasmetterne i valori. Proprio in queste settimane, con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, abbiamo visto ancora una volta quanto lo sport sia capace di unire e di trasmettere messaggi positivi alle nuove generazioni. È proprio questo lo spirito che iniziative come Stelle nello Sport riescono a portare ogni anno sul nostro territorio. Oltre alla dimensione sportiva c’è anche quella solidale – conclude Salis – che negli anni ha permesso di sostenere l’attività della Fondazione Gigi Ghirotti, una realtà preziosa per il nostro territorio. Anche per questo, l’amministrazione comunale guarda con grande attenzione a iniziative che riescono a unire sport, educazione e solidarietà rafforzando il legame tra la città e il mondo sportivo”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di accompagnare anche nel 2026 il percorso di Stelle nello Sport che così tanto si adopera per sostenere e promuovere lo sport nel nostro territorio”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto, ancora una volta, insieme a Stelle nello Sport promuoviamo i valori dello sport per tutte le età e abilità”.

“Stelle nello Sport – sottolinea l’ideatore del progetto Michele Corti – vuole essere una vetrina importante per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo la Fondazione Gigi Ghirotti. A tutti i nostri sostenitori e alle associazioni che ci seguono in questo percorso va il nostro ringraziamento. In 27 anni abbiamo fatto molta strada a sostegno dello sport ligure e vogliamo proseguire con rinnovato impegno e tanta passione”.