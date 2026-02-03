Borse di studio da rimborsare se la laurea è ancora in corso, protesta degli studenti

Genova. “Si studia e si lavora sempre sotto ricatto”, “L’istruzione non è un profitto”, e “Dsu garantito subito”: sono alcuni degli slogan degli studenti di Cambiare Rotta che, questa mattina, hanno organizzato un presidio sotto la sede di Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

“Con una clausola inserita nel bando di quest’anno, Aliseo pretende che gli studenti che si laureano in corso nella sessione di marzo restituiscano i soldi della borsa di studio – dice Leonardo Ambrosio, del collettivo studetesco – una misura assurda, che va a colpire nuovamente il diritto allo studio”.

Ma gli studenti e le studentesse non protestano solo per la questione delle borse di studio da rimborsare, e ricordano come – a oggi – i servizi garantiti da Aliseo siano “insufficienti”, a partire dallo stato delle residenze universitarie “fatiscenti”, e dal sistema dei “trasporti sempre più cari” e “degli affitti fuori controllo”. I manifestanti hanno chiesto un incontro ai vertici dell’agenzia regionale.