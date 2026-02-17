  • News24
Intervento

Albaro, donna investita sulle strisce davanti alle piscine

La ferita non è in gravi condizioni. Illesi la donna alla guida dell'auto e il bambino che trasportava

ambulanza croce bianca

Genova. Poco dopo le 10 l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice rosso, unitamente all’automedica Golf 1, in piazza Henry Dunant (nei pressi delle Piscine di Albaro) per un investimento di pedone.

Per cause da chiarire, una donna di 67 anni è stata colpita da un’auto mentre si trovava sull’attraversamento pedonale.

Caduta sull’asfalto, ha riportato una ferita al sopracciglio e dolore costale. È stata spinalizzata, visitata dal medico di automedica e trasportata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Illesi la donna alla guida dell’auto -di circa 30 anni- e il bambino che trasportava.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità; presenti anche i Carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi.

