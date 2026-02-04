  • News24
Nuovo vettore al Colombo: da marzo partono i voli Airidea per le tratte regionali

Collegherà il capoluogo ligure a Trieste, Rimini, Ajaccio, Albenga, Venezia, Aosta, Olbia, Milano, Bologna, Cuneo e Oristano

airidea

Genova. Un nuovo vettore genovese ha scelto l’aeroporto Cristoforo Colombo come hub operativo. Si tratta di Airidea, nuova società di trasporto aereo regionale che a partire da marzo 2026 collegherà Genova alle principali città del Nord Italia.

Airidea vola con aerei bimotore (BAe Jetstream 32) pressurizzati e climatizzati, che decollano e atterrano anche su piste corte e trasportano sino a 18 persone. Le partenze, spiega la società, saranno quotidiane, per business e turismo regionale, e i voli collegheranno Genova a Trieste, Rimini, Ajaccio, Albenga, Venezia, Aosta, Olbia, Milano, Bologna, Cuneo e Oristano.

A fornire aeromobili, piloti e assistenti di volo ad Airidea è la AIS Airlines, compagnia aerea olandese che ha sede all’aeroporto di Lelystad, nei Paesi Bassi. Il piano per il futuro sarà presentato il prossimo 13 febbraio in una conferenza stampa.

