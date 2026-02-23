Agricultura, ritardi per i premi di superficie. Cia scrive a Regione Liguria: “Gravi difficoltà per le aziende”

Genova. Cia Agricoltori Liguria ritorna sul problema del pagamento dei premi a superficie relativi al 2025. Una situazione che sta creando gravi difficoltà alle aziende agricole, costrette a far fronte all’aumento costante dei costi senza le risorse economiche spettanti.

Dopo aver sollevato per primi il problema alcune settimane fa, in questi giorni Cia Liguria ha richiesto un incontro urgente all’Assessore regionale Alessandro Piana, all’Autorità di Gestione CSR Liguria e ad AGEA perché ” è inammissibile che a fronte delle pressanti richieste di chiarimento che i beneficiari ci pongono quotidianamente, non sia possibile fornire una spiegazione delle ragioni dei ritardi”.

Nella lettera, a firma del presidente Stefano Roggerone, si ricorda come “in particolare si registrino notevoli difficoltà in capo agli interventi SRA05- SRA08 ed SRA25 e non solo” e si evidenzia come ” ritenendo tale condizione non più tollerabile, è necessaria la convocazione di un incontro alla presenza sia di AGEA che degli Uffici regionali ed ovviamente delle OPA, per avere una quadro chiaro ed esaustivo della situazione”.