Agricoltura, dalla Regione Liguria contributi per diffondere informazioni sulle opportunità per il settore

Le attività finanziabili comprendono incontri e sportelli informativi dedicati, newsletter periodiche, prodotti informativi e strumenti web realizzati appositamente per il progetto

Liguria. La Regione Liguria rafforza il sistema della conoscenza in agricoltura con l’attivazione dell’intervento SRH04 “Azioni di informazione”, previsto dal Piano Strategico della PAC 2023/2027.

“Abbiamo disposto uno stanziamento di 428.000 euro per finanziare, al 100%, progetti informativi rivolti al settore agricolo ligure, con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle opportunità, delle innovazioni e degli strumenti utili alla crescita delle imprese – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana – investendo in un elemento strategico per il futuro del comparto: la conoscenza. Rafforzare la rete delle informazioni significa mettere le nostre imprese nelle condizioni di cogliere maggiori opportunità, migliorare la competitività e affrontare con strumenti adeguati le sfide della sostenibilità e della transizione digitale”.

L’intervento sostiene progetti di durata massima annuale, con un contributo fino a 150.000 euro ciascuno, destinati alla realizzazione di azioni informative a favore delle imprese agricole e dei soggetti gestori del territorio.

Le attività finanziabili comprendono incontri e sportelli informativi dedicati, newsletter periodiche, prodotti informativi e strumenti web realizzati appositamente per il progetto. Particolare attenzione sarà attribuita alla qualità del piano di comunicazione e alle tematiche trattate, con un sistema di selezione basato su graduatoria per garantire il sostegno ai progetti più meritevoli.

Tra le priorità individuate figurano: la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole di sviluppo rurale dell’Unione europea; la cultura della prevenzione e gestione del rischio; la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura; le buone prassi e le innovazioni per la transizione verso la sostenibilità ambientale; gli aspetti fitopatologici e sanitari relativi a colture e allevamenti.

“Vogliamo accompagnare il sistema agricolo ligure in un percorso di crescita consapevole – dice Piana – sostenendo progetti capaci di trasferire competenze concrete, favorire l’aggiornamento professionale e rafforzare la resilienza del nostro comparto agricolo”.

 

