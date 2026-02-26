Ventenne picchiato in via XX Settembre, gli aggressori fermati su un bus

Genova. Caos nel pomeriggio di giovedì in via XX Settembre, dove tre ragazzi si sono picchiati davanti agli sguardi atterriti dei passanti.

Ad avere la peggio un giovane di 23 anni, che è stato soccorso da un’ambulanza e portato all’ospedale San Martino in codice giallo che per una ferita alla testa. I due aggressori sono scappati, ma sono stati poi fermati da una volante della polizia su un autobus su cui erano appena saliti.

Identificati in un minorenne e un amico che ha da poco compiuto 18 anni, sono stati accompagnati in questura per accertamenti. Alla base dell’aggressione un litigio tra i tre, tutti conoscenti.