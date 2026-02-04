Via Gramsci: 23enne colpito alla testa con cocci di vetro, la polizia locale arresta l’aggressore

Genova. Grave aggressione nella notte in via Gramsci dove un 23enne di nazionalità algerina è stato colpito alla testa, non è chiaro se con un cacciavite o con dei cocci di bottiglia.

E’ successo intorno a mezzanotte. Sul posto sono arrivate la Croce verde genovese e l’automedica Golf 4 del 118. Il ferito aveva una profonda lacerazione alla tempia. I sanitari sono riusciti a tamponare la copiosa emorragia dovuta al coinvolgimento di un’arteria, lo hanno sottoposto a trasfusioni e portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Grazie alle immagini di videosorveglianza una pattuglia della polizia locale che era già in zona per i controlli serali ha individuato immediatamente l’aggressore, un 43enne italiano con precedenti penali, che è stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio su indicazione della pm di turno Gabriella Dotto.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi. Da ricostruire le ragioni dell’aggressione, forse legate a vicende di spaccio in zona.