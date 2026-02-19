Affido anche a single e un nuovo centro dedicato: le nuove linee guida sull’affidamento familiare

Genova. Apertura dell’istituto dell’affido familiare anche a single, affido rivolto anche agli anziani e non solo ai minorenni, un nuovo Centro Affidi con un’équipe multidisciplinare. Sono queste le principali novità delle linee di indirizzo sull’affidamento familiare approvate dalla giunta comunale.

Le nuove linee guida recepiscono le più recenti linee di indirizzo nazionali e danno piena attuazione al Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024–2026, che riconosce l’affido familiare tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

L’affido familiare è uno strumento di tutela che consente a un bambino o a un adolescente di essere accolto temporaneamente da una famiglia o da una persona singola quando la famiglia di origine attraversa una fase di difficoltà. È un intervento fondato sulla temporaneità, sulla collaborazione tra famiglie e servizi e sull’obiettivo prioritario di sostenere il nucleo familiare e favorire il rientro del minore. Non è una sostituzione della famiglia d’origine, ma una “famiglia in più”, inserita in un progetto condiviso con i servizi sociali.

“Con questa delibera – ha detto l’assessora al Welfare Cristina Lodi – compiamo una scelta politica chiara: l’affido familiare e la vicinanza solidale non sono interventi residuali, ma strumenti centrali di tutela e prevenzione, oggi riconosciuti come livelli essenziali delle prestazioni sociali. Abbiamo voluto rafforzare un’idea di famiglia fondata sulla Costituzione, senza discriminazioni, e aprire con decisione alla vicinanza solidale anche per le persone anziane, perché la cura e la prossimità sono responsabilità collettive. La costituzione di un nuovo Centro Affidi va nella direzione che questa Amministrazione ha sempre sostenuto: investire su percorsi alternativi all’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine, sostenendo le famiglie e costruendo comunità più solidali”

La nuova delibera introduce alcune novità, che aggiornano e rafforzano l’impianto già esistente. Le linee di indirizzo ministeriali chiariscono il concetto di famiglia in coerenza con i principi costituzionali, riconoscendo che l’affido può essere realizzato da famiglie o da persone singole, senza alcuna discriminazione, sulla base della valutazione dei servizi rispetto alla capacità di garantire relazioni di cura, educazione e responsabilità. Inoltre, accanto ai percorsi rivolti ai minorenni, la delibera valorizza la vicinanza solidale anche come strumento a favore delle persone anziane, in coerenza con la riforma nazionale dell’assistenza.

La delibera, infine, prevede la definizione di un Nuovo Centro Affidi, basato su un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale integrata sociosanitaria, in linea con il Piano Nazionale e con i LEPS. Il Centro avrà il compito di promuovere, sostenere e qualificare l’affido familiare e la vicinanza solidale, rafforzando la capacità di accompagnamento professionale alle famiglie.