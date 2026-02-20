Aeroporto Colombo, da maggio nuovo volo diretto tra Genova e Salerno con Aeroitalia

Genova. L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova si prepara a inaugurare un nuovo collegamento verso il Sud Italia. Il capoluogo ligure, infatti, sarà collegato direttamente con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento grazie alla partnership strategica siglata tra la compagnia aerea Aeroitalia e GESAC, società di gestione dello scalo salernitano.

L’accordo, annunciato ufficialmente il 20 febbraio 2026, mira a potenziare la mobilità tra il Nord-Ovest e la Campania, offrendo ai viaggiatori liguri una porta d’accesso privilegiata verso destinazioni turistiche di pregio come la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento.

Il nuovo collegamento prenderà il via il prossimo 22 maggio e sarà operato con aeromobili Embraer 190 da 100 posti, “velivoli scelti per garantire un elevato standard di comfort durante il volo”, come si legge nella nota stampa che annuncia il volo. La programmazione prevede due frequenze settimanali: le partenze da Salerno saranno il giovedì e la domenica alle ore 13.10, mentre le partenze da Genova saranno sempre al giovedì e alla domenica alle 15.30. Le tariffe di lancio sono particolarmente competitive, con prezzi a partire da 39,99 euro.

“L’accordo con GESAC rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale – sottolinea Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia – Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale. L’espansione della nostra presenza in Campania è motivo di grande soddisfazione per tutto il team di Aeroitalia: un impegno che guarda al futuro, rivolto a garantire continuità, accessibilità e valore aggiunto a cittadini, imprese e turisti”.