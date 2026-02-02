Aeroitalia ha deciso di investire sullo scalo genovese individuandolo come sede per una nuova base che vedrà circa 20 membri dell’equipaggio della compagnia risiedere a Genova. Contestualmente, la compagnia avvierà un nuovo collegamento con Roma mettendo a disposizione dei passeggeri un ATR 72-600 da 68 posti.

Il nuovo volo con la Capitale, al via oggi lunedì 2 febbraio, avrà le seguenti frequenze: dal lunedì al venerdì: un primo volo mattutino (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e un secondo serale (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05); nel weekend: un volo il sabato (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e uno la domenica (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05).

La decisione di Aeroitalia di aprire una base al Colombo con un secondo aeromobile, da leggersi come una scelta propedeutica a una ulteriore crescita del network di destinazioni future offerte da Aeroitalia dall’Aeroporto di Genova, consentirà, inoltre, di garantire piena e costante continuità di servizio con la Capitale in caso di attività manutentiva al primo aeromobile.

Per informazioni sulle tariffe consultare il sito di Aeroitalia. Al momento i biglietti costano dai 49 ai 69 euro. Ed è questo sicuramente uno dei motivi di interesse dello sbarco della nuova compagnia su Genova: la concorrenza con le tariffe (già scese) di Alitalia sul Genova Roma, tratta che in passato aveva toccato cifre record.

Ancora da capire per quanto tempo Aeroitalia stazionerà su Genova e da quali criteri dipenderanno le scelte del vettore. La scorsa settimana era prevista una conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio ma è stata annullata poche ore prima e non ancora riconvocata.