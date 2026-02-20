Acquasanta, uomo cade nel torrente: portato in codice rosso al San Martino

Genova. Un uomo di 62 anni è caduto in un torrente questo pomeriggio all’Acquasanta, nell’entroterra di Voltri.

Erano le quattro del pomeriggio quando l’uomo, per cause da chiarire, è finito nel corso d’acqua dalla piazza di fronte al santuario.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Croce Verde Praese con l’automedica Golf 5 del 118 di Genova.

Il 62enne non presentava particolari ferite, ma essendo parzialmente immerso nell’acqua fredda era già in stato di ipotermia. Per questo, nonostante le sue condizioni generali fossero buone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Non è chiaro al momento se la caduta sia stata accidentale o volontaria.