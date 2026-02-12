Tutela del sistema cooperativo, accordo tra Confcooperative Liguria, Assimoco e Ciba Brokers

Genova. Confcooperative Liguria, insieme ad Assimoco S.p.A., Assimoco Vita S.p.A., CIBA Brokers S.p.A. e alle agenzie assicurative locali del Gruppo Assimoco, ha sottoscritto un Accordo Territoriale di Collaborazione per rafforzare la tutela e la resilienza del sistema cooperativo ligure. L’intesa si inserisce nel quadro del Protocollo nazionale Confcooperative–Assimoco siglato nel 2024 e nasce con l’obiettivo di offrire un servizio strutturato di consulenza assicurativa, pensato su misura per le imprese cooperative del territorio, i loro soci, amministratori, collaboratori e volontari.

Il nuovo accordo prevede un percorso dedicato di analisi dei rischi e dei bisogni assicurativi delle cooperative, realizzato in collaborazione con gli intermediari specializzati del Gruppo Assimoco, player assicurativo di riferimento del movimento cooperativo italiano, e CIBA Brokers S.p.A. Attraverso questo servizio sarà possibile individuare coperture assicurative personalizzate in ambito patrimoniale, previdenziale, assistenziale e sanitario, tenendo conto delle specificità del modello cooperativo ligure e delle diverse dimensioni aziendali.

L’accordo territoriale garantirà condizioni che agevolano l’accesso alle coperture assicurative, nel pieno rispetto della normativa vigente, aiutando le cooperative a gestire in modo più consapevole e sostenibile i rischi che riguardano attività, persone e comunità locali. Ha preso avvio inoltre una serie di percorsi informativi e iniziative di educazione assicurativa rivolta alle cooperative dell’intero sistema regionale, per diffondere una maggiore cultura della protezione e della prevenzione.

“Si tratta di una importante opportunità per le 320 cooperative associate, che impiegano circa 9.000 addetti in tutti i settori produttivi: dal primario dell’agricoltura e della pesca, ai servizi assistenziali, educativi e sociosanitari, fino ai servizi culturali e turistici, al presidio delle aree interne e, da ultimo, anche ai servizi energetici” – dichiara la Presidente di Confcooperative Liguria, Anna Manca – “È nostro dovere dare supporto in maniera capillare alle imprese, favorendo una maggiore conoscenza, sensibilità e consapevolezza rispetto alla valutazione dei rischi e delle responsabilità, soprattutto in capo agli amministratori. Le normative e gli adempimenti non sono agevoli, l’impegno economico è spesso significativo e incide in maniera importante anche sulle micro e PMI che compongono il tessuto della nostra associazione e del territorio regionale; per questo, anche la qualità dell’offerta assicurativa diventa un elemento decisivo nelle scelte. Occorre dunque farlo e farlo bene: siamo decisamente in buone mani affidandoci ad Assimoco e a CIBA Brokers S.p.A. che, insieme ai nostri uffici, hanno messo in campo un progetto concreto e ambizioso”.

“Con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a fianco delle cooperative liguri, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni assicurative pensate per accompagnarle nella gestione responsabile dei rischi e nella continuità delle loro attività a servizio dei territori” – aggiungono Luca Di Lorenzo – Sviluppo e gestione rete distributiva Assimoco e Andrea Giatti – Responsabile sviluppo commerciale di CIBA Brokers S.p.A.