Novità

Tutela del sistema cooperativo, accordo tra Confcooperative Liguria, Assimoco e Ciba Brokers

Un nuovo servizio di consulenza assicurativa per le 320 cooperative associate, con circa 9000 addetti impegnati nei principali settori produttivi della regione

Genova. Confcooperative Liguria, insieme ad Assimoco S.p.A., Assimoco Vita S.p.A., CIBA Brokers S.p.A. e alle agenzie assicurative locali del Gruppo Assimoco, ha sottoscritto un Accordo Territoriale di Collaborazione per rafforzare la tutela e la resilienza del sistema cooperativo ligure. L’intesa si inserisce nel quadro del Protocollo nazionale Confcooperative–Assimoco siglato nel 2024 e nasce con l’obiettivo di offrire un servizio strutturato di consulenza assicurativa, pensato su misura per le imprese cooperative del territorio, i loro soci, amministratori, collaboratori e volontari.

Il nuovo accordo prevede un percorso dedicato di analisi dei rischi e dei bisogni assicurativi delle cooperative, realizzato in collaborazione con gli intermediari specializzati del Gruppo Assimoco, player assicurativo di riferimento del movimento cooperativo italiano, e CIBA Brokers S.p.A. Attraverso questo servizio sarà possibile individuare coperture assicurative personalizzate in ambito patrimoniale, previdenziale, assistenziale e sanitario, tenendo conto delle specificità del modello cooperativo ligure e delle diverse dimensioni aziendali.

L’accordo territoriale garantirà condizioni che agevolano l’accesso alle coperture assicurative, nel pieno rispetto della normativa vigente, aiutando le cooperative a gestire in modo più consapevole e sostenibile i rischi che riguardano attività, persone e comunità locali. Ha preso avvio inoltre una serie di percorsi informativi e iniziative di educazione assicurativa rivolta alle cooperative dell’intero sistema regionale, per diffondere una maggiore cultura della protezione e della prevenzione.

“Si tratta di una importante opportunità per le 320 cooperative associate, che impiegano circa 9.000 addetti in tutti i settori produttivi: dal primario dell’agricoltura e della pesca, ai servizi assistenziali, educativi e sociosanitari, fino ai servizi culturali e turistici, al presidio delle aree interne e, da ultimo, anche ai servizi energetici” – dichiara la Presidente di Confcooperative Liguria, Anna Manca – “È nostro dovere dare supporto in maniera capillare alle imprese, favorendo una maggiore conoscenza, sensibilità e consapevolezza rispetto alla valutazione dei rischi e delle responsabilità, soprattutto in capo agli amministratori. Le normative e gli adempimenti non sono agevoli, l’impegno economico è spesso significativo e incide in maniera importante anche sulle micro e PMI che compongono il tessuto della nostra associazione e del territorio regionale; per questo, anche la qualità dell’offerta assicurativa diventa un elemento decisivo nelle scelte. Occorre dunque farlo e farlo bene: siamo decisamente in buone mani affidandoci ad Assimoco e a CIBA Brokers S.p.A. che, insieme ai nostri uffici, hanno messo in campo un progetto concreto e ambizioso”.

“Con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a fianco delle cooperative liguri, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni assicurative pensate per accompagnarle nella gestione responsabile dei rischi e nella continuità delle loro attività a servizio dei territori” – aggiungono Luca Di Lorenzo – Sviluppo e gestione rete distributiva Assimoco e Andrea Giatti – Responsabile sviluppo commerciale di CIBA Brokers S.p.A.

