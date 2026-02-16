Accoltellamento a Priaruggia, 37enne fermato per tentato omicidio. Denunciata la compagna minorenne

Genova. C’è un fermo per l’accoltellamento di domenica pomeriggio in un’abitazione di Priaruggia, a Quarto. Si tratta di un uomo di 37 anni, cittadino albanese, che avrebbe agito davanti alla compagna, minorenne. Lei è stata denunciata.

La vittima, un quarantenne, è ancora ricoverato all’ospedale San Martino con ferite profonde al torace, al collo e a un polso, ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato 4 ore.

Il 36enne è accusato di tentato omicidio. A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Genova San Martino e di San Teodoro, dopo che un uomo si è presentato in caserma denunciando che il fratello gli aveva raccontato di avere ucciso un uomo.

Quando i militari sono arrivati nell’appartamento della vittima hanno fatto irruzione e hanno trovato il ferito riverso a terra in una pozza di sangue. Nonostante le gravi condizioni, è riuscito a fornire qualche dettaglio utile ad avviare le indagini e i carabinieri hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuare la coppia in un bar del Lagaccio.

Il 37enne indossava ancora abiti sporchi di sangue e aveva con sé il telefono della vittima. Sottoposto a fermo, è stato portato nel carcere di Marassi, mentre la minore è stata affidata ai servizi sociali su disposizione della procura per i minorenni di Genova.

Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato l’aggressione. La coppia conosceva la vittima, ma i carabinieri stanno indagando per capire che cosa sia effettivamente accaduto e se siano arrivati in quella casa decisi ad aggredirlo.