  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Provvedimento

Accoltella la moglie al collo e continua a perseguitarla: 42enne finisce in carcere

I fatti risalgono al giugno 2024. L'uomo era stato denunciato e sottoposto alla misura dell'allontanamento, ma è stato sorpreso a uscire dalla casa della donna

polizia notte

Genova. Un uomo di 42 anni è stato trasferito in carcere dopo avere ferito la moglie con due coltellate al collo. I fatti risalgono al giugno 2024, e nei giorni scorsi è arrivata la decisione de tribunale del riesame di disporre la custodia cautelare in carcere.

Il 42enne era stato denunciato per lesioni personali aggravate dagli agenti dell’UPGSP intervenuti e colpito dalla misura cautelare dell‘allontanamento urgente dalla casa familiare e dal divieto di dimora nel Comune di Genova.

Qualche mese dopo, il 42enne era stato arrestato da personale della questura che lo aveva sorpreso mentre usciva da casa della moglie.

Lunedì sera una pattuglia del Commissariato Sestri ha fermato l’uomo durante un servizio di controllo del territorio a Sestri Ponente, e vista la nota di rintraccio, lo ha trasferito nel carcere di Marassi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.