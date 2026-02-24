Accoltella la moglie al collo e continua a perseguitarla: 42enne finisce in carcere

Genova. Un uomo di 42 anni è stato trasferito in carcere dopo avere ferito la moglie con due coltellate al collo. I fatti risalgono al giugno 2024, e nei giorni scorsi è arrivata la decisione de tribunale del riesame di disporre la custodia cautelare in carcere.

Il 42enne era stato denunciato per lesioni personali aggravate dagli agenti dell’UPGSP intervenuti e colpito dalla misura cautelare dell‘allontanamento urgente dalla casa familiare e dal divieto di dimora nel Comune di Genova.

Qualche mese dopo, il 42enne era stato arrestato da personale della questura che lo aveva sorpreso mentre usciva da casa della moglie.

Lunedì sera una pattuglia del Commissariato Sestri ha fermato l’uomo durante un servizio di controllo del territorio a Sestri Ponente, e vista la nota di rintraccio, lo ha trasferito nel carcere di Marassi.