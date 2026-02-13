Ancora sanzioni per abbandono di rifiuti: al vaglio oltre 50 episodi immortalati dalle telecamere

Genova. Altre sanzioni in dieci giorni per abbandono illegale di rifiuti in città: continua la “guerra” del Comune a chi lascia ingombranti e altri rifiuti in strada o in altre aree non consentite, e ancora una volta sono state le videocamere di sorveglianza e le segnalazioni dei cittadini a fare la differenza.

Nell’ambito del contrasto all’abbandono di rifiuti su suolo pubblico la Polizia locale sta completando l’analisi di circa venti episodi, tutti in zona Albaro, avvenuti nelle ultime tre settimane, al fine di identificare i trasgressori. Stessa operazione per una trentina di episodi avvenuti in zona Molassana e due in via Donato Somma.

L’operazione più recente è terminata giovedì grazie all’incrocio dei dati del Targasystem e delle telecamere di videosorveglianza, con cui gli agenti hanno intercettato un autocarro Porter che trasportava un grosso imballaggio in zona Molassana. Arrivato all’altezza di ponte Carrega, il passeggero ha scaricato a terra un cartone contenente un grosso forno elettrico da incasso, mentre il conducente procedeva alla manovra per agevolarlo.

A seguito di indagine gli agenti della polizia locale sono risaliti all’identità del conducente. Convocato negli uffici di di Molassana, è stato denunciato per abbandono di rifiuti ingombranti non pericolosi in concorso. Oltre alla denuncia a piede libero si è provveduto alla sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi con successiva trasmissione alla locale Prefettura, poiché il veicolo è stato utilizzato per commettere l’illecito. Sono tuttora in corso le indagini per identificare il passeggero.

La Polizia locale è inoltre riuscita a risalire al responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico in via San Martino intervenendo tempestivamente grazie alla segnalazione di un cittadino. Per l’autore del gesto, una sanzione di mille euro.

Grazie alla segnalazione del personale Amiu, la Polizia locale ha sanzionato due uomini responsabili dei rifiuti abbandonati in piazza Ragazzi del ’99.

Ancora grazie a una segnalazione, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile dell’abbandono di un divano in via Benito Merlanti, a Bavari. Il responsabile è stato invitato al ripristino del luogo dell’abbandono mediante la rimozione dei rifiuti, avvisandolo contestualmente che in mancanza di intervento volontario sarebbe scattato un provvedimento: l’uomo ha rimosso il divano per conferirlo presso l’ecovan.