San Gottardo, il parcheggio diventa discarica a cielo aperto: “Mettete le telecamere”

Genova. Aumentano i controlli e le sanzioni da parte della polizia locale per abbandono di rifiuti in città, ma non diminuiscono gli illeciti.

L’ennesima dimostrazione arriva da San Gottardo, dove un residente ha immortalato una catasta di mobili abbandonati dai cassonetti del parcheggio di via Fossato di Cicala: un divano, un televisore, sacchi pieni di materiale edile, pezzi di cassettiere e armadi. Evidentemente rimasugli di un trasloco, gettati in un parcheggio ritenuto isolato invece che essere portati all’isola ecologica.

“Fate installare delle telecamere”, è l’appello del residente che ha condiviso le foto su Facebook e che già in passato ha notato la stessa situazione. Non capita però solo a San Gottardo: negli scorsi giorni in corso Paganini, a Castelletto, è comparso un frigorifero vicino a un albero, mentre qualche giorno fa a Cornigliano un uomo è stato immortalato dalle telecamere mentre scaricava una lavatrice vicino ai cassonetti.

Nel 2025, secondo i dati forniti dalla Polizia Locale, sono state oltre mille le multe staccate per abbandono illegale di rifiuti, 697 quelle del 2024. L’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi, ha confermato il potenziamento delle squadre di polizia locale dedicate a individuare i responsabili di questi reati, e soltanto nei primi mesi del 2026 sono state una ventina le sanzioni elevate.