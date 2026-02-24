  • News24
Abbandono rifiuti, altre 5 sanzioni tra Cornigliano e Sestri Ponente grazie a telecamere e pattuglie dedicate

Da inizio anno 86 sanzioni sull'intero territorio comunale grazie anche alle segnalazioni al numero unico 112

abbandoni rifiuti ingombranti

Genova. Prosegue, su tutto il territorio comunale, l’impegno della Polizia Locale di Genova nel contrasto all’abbandono di rifiuti ingombranti e ai comportamenti scorretti in materia di conferimento rifiuti.

Grazie alle pattuglie dedicate e agli elementi acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino, tra Sestri Ponente e Cornigliano, negli ultimi giorni, gli agenti hanno contestato in tutto 5 sanzioni: due con un verbale da mille euro per l’abbandono di rifiuti e tre per conferimento non corretto. Gli accertamenti sono stati talvolta molto articolati, poiché le violazioni sono state commesse senza ricorrere a veicoli muniti di targa.

Le vie interessate sono state piazza Consigliere, piazza Metastasio, largo Barulli e via D’Aquino. La collaborazione della cittadinanza può essere fondamentale: a tal fine il Comune di Genova raccomanda di segnalare tempestivamente comportamenti non corretti al numero unico 112. Dall’inizio dell’anno, a livello comunale la Polizia Locale ha comminato complessivamente 86 sanzioni di cui 28 per abbandono di rifiuti ingombranti e 58 per conferimenti non corretti.

“Ringrazio gli agenti per la dedizione con la quale, al termine di indagini molto elaborate, sono riusciti a rintracciare i responsabili – dichiara l’assessora a Polizia Locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – Ma il “boom” di sanzioni per comportamenti scorretti legati ai rifiuti è merito anche della cittadinanza che sempre più spesso, attraverso segnalazioni mirate al numero unico 112, ci aiuta a tutelare il decoro urbano e a ripristinare la legalità: un processo in cui il gioco di squadra tra cittadini e Comune ha un ruolo decisivo”.

