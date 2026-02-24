Abbandono rifiuti, altre 5 sanzioni tra Cornigliano e Sestri Ponente grazie a telecamere e pattuglie dedicate

Genova. Prosegue, su tutto il territorio comunale, l’impegno della Polizia Locale di Genova nel contrasto all’abbandono di rifiuti ingombranti e ai comportamenti scorretti in materia di conferimento rifiuti.

Grazie alle pattuglie dedicate e agli elementi acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino, tra Sestri Ponente e Cornigliano, negli ultimi giorni, gli agenti hanno contestato in tutto 5 sanzioni: due con un verbale da mille euro per l’abbandono di rifiuti e tre per conferimento non corretto. Gli accertamenti sono stati talvolta molto articolati, poiché le violazioni sono state commesse senza ricorrere a veicoli muniti di targa.

Le vie interessate sono state piazza Consigliere, piazza Metastasio, largo Barulli e via D’Aquino. La collaborazione della cittadinanza può essere fondamentale: a tal fine il Comune di Genova raccomanda di segnalare tempestivamente comportamenti non corretti al numero unico 112. Dall’inizio dell’anno, a livello comunale la Polizia Locale ha comminato complessivamente 86 sanzioni di cui 28 per abbandono di rifiuti ingombranti e 58 per conferimenti non corretti.

“Ringrazio gli agenti per la dedizione con la quale, al termine di indagini molto elaborate, sono riusciti a rintracciare i responsabili – dichiara l’assessora a Polizia Locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – Ma il “boom” di sanzioni per comportamenti scorretti legati ai rifiuti è merito anche della cittadinanza che sempre più spesso, attraverso segnalazioni mirate al numero unico 112, ci aiuta a tutelare il decoro urbano e a ripristinare la legalità: un processo in cui il gioco di squadra tra cittadini e Comune ha un ruolo decisivo”.