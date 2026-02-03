  • News24
Abbandona tre tonnellate di “zetto” al Campasso: le indagini della polizia locale e la denuncia

Con un autocarro munito di braccio meccanico aveva depositato tre metri cubi di macerie in un'area Aster

discarica abusiva andora
Foto d'archivio

Genova. In una notte di novembre, approfittando dell’oscurità, aveva scaricato al Campasso, in un’area di proprietà di Aster, circa 3 tonnellate di materiale di risulta provenienti da demolizioni edili. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale di Genova per illecito trasporto e abbandono di rifiuti.

L’operazione, svolta nell’ambito delle attività a tutela del Comune di Genova e delle sue società partecipate, era partita dalla segnalazione di Aster circa l’abbandono di circa 3 metri cubi di detriti, riconducibili ad attività edilizia.

L’incrocio tra le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, sopralluoghi e testimonianze, ha permesso di risalire al responsabile dei fatti che, conducendo un autocarro munito di braccio meccanico, si era introdotto nell’area scaricando tre “Big bag”. L’uomo, alla guida di un veicolo a noleggio e dipendente di un’impresa edilizia risultata estranea ai fatti, è stato denunciato per la violazione dell’articolo 256 comma 1 del D.Lgs 152/2006.

«Capisco la rabbia di chi ogni giorno vede rifiuti abbandonati sotto casa e, più in generale, in aree di proprietà pubblica: una gravissima mancanza di rispetto verso tutta la comunità – commenta l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia Locale di Genova Arianna Viscogliosi – Come Comune di Genova abbiamo scelto una linea chiara: più controlli, più sanzioni, più denunce. Non faremo sconti: Genova è di chi la rispetta, non di chi la sporca».

