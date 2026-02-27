  • News24
Tir contro guardrail in A7, conducente soccorso e code tra Bolzaneto e Sampierdarena

Non è escluso che l'uomo possa essere stato colto da malore mentre stava guidando e per questo abbia perso il controllo del mezzo

Genova. Dopo le 15 un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A7 tra Bolzaneto e il bivio con la A10 ha provocato alcune code in direzione Genova.

Un tir è finito contro un guardarail all’altezza del km 129, in un tratto molto tortuoso. Si è trattato di un incidente autonomo.

Il camion ha avuto danni lievi ma il conducente, un uomo di 58 anni, è stato portato in ospedale al villa Scassi in gravi condizioni. Non è escluso che possa essere stato colto da malore mentre stava guidando e per questo abbia perso il controllo del mezzo.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia stradale e i vigili del fuoco, coinvolti nella rimozione del mezzo pesante.

