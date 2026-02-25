A Tursi incontro tra la sindaca Salis e la console generale di Germania Welter

Genova. Si è tenuto questa mattina a Palazzo Tursi un incontro istituzionale tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e la Console generale della Repubblica Federale di Germania, Susanne Welter. La visita di cortesia, svoltasi in un clima di profonda cordialità, ha rappresentato un momento strategico per consolidare il legame storico e di cooperazione tra il capoluogo ligure e la realtà tedesca.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere delegato ai Rapporti internazionali, SiMohamed Kaabour, e il responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune, Gianluca Saba.

Al centro del colloquio, il ruolo cruciale del Porto di Genova, confermato come sbocco naturale a mare per i flussi merceologici provenienti dal sud della Germania.

Salis e Welter hanno condiviso la necessità di potenziare le infrastrutture e i collegamenti — inclusi quelli aeroportuali — per rendere sempre più efficiente l’asse logistico e commerciale tra le due aree.

Grande attenzione è stata riservata al comparto turistico, con un focus specifico sul settore crocieristico. L’obiettivo comune è trasformare il primo contatto dei crocieristi con la città in un volano per futuri soggiorni prolungati. Parallelamente, si è discusso di strategie per accrescere l’attrattività accademica di Genova, puntando a diventare una destinazione privilegiata per gli studenti universitari tedeschi.

Il confronto si è poi spostato sui temi della transizione energetica e della mobilità intelligente, ambiti in cui il modello tedesco rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo di nuovi progetti europei congiunti. Infine, non è mancato un richiamo al recente successo della missione promozionale di Genova a Monaco di Baviera, sottolineando come la cultura e le tradizioni locali siano strumenti fondamentali di soft power per rafforzare i rapporti bilaterali.