A Santa Margherita torna il weekend dedicato alla pulizia del mare e delle spiagge

Santa Margherita Ligure. L’ecologia torna protagonista a Santa Margherita Ligure con tre eventi uniti dal rispetto e dalla passione per il mare.
“Dopo il successo dello scorso anno riproponiamo il format Cleanup weekend – dichiara la vicesindaca con delega all’ambiente Fabiola Brunetti -. Alla radice dell’iniziativa, la collaborazione di forze pubbliche e private, a partire da Tlm Nautica, organizzatrice dell’evento, della Capitaneria di Porto, di Aprica per quanto concerne gli aspetti logistici e di diverse altre sigle accomunate dalla sfida di tutelare l’ecosistema marino sensibilizzando gli utenti ad un suo maggior rispetto”.
Primo appuntamento domani, venerdì 27 febbraio con Operazione Fondali Puliti, iniziativa di recupero di rifiuti adagiati sul fondo del Porto che vedrà la partecipazione di subacquei volontari Ots – con l’assistenza del 5° Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera di Genova e del Circomare di Santa Margherita Ligure.
Sabato 28 si svolgerà Uniti per il Mare, iniziativa dedicata agli atleti delle associazioni che ruotano intorno al mare e che durante le sessioni di allenamento saranno sensibilizzati alla raccolta di eventuali rifiuti galleggianti.
Si chiude domenica 1° marzo con A pesca di immondizia, che da ben 12 anni convoglia numerosi volontari e famiglie con bambini a condividere una mattinata di pulizia delle spiagge e delle scogliere del litorale cittadino.
Chi volesse partecipare all’evento di domenica potrà presentarsi dalle 9.20 alle 9.30 presso la spiaggia di Ghiaia, in Viale Andrea Doria. Qui riceverà il kit per effettuare la raccolta in sicurezza (guanti, pinze, sacchetti). Al termine, merenda per tutti i partecipanti e premiazione a sorteggio con articoli messi in palio dalle aziende partner. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.