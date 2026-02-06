A Palazzo Tursi visita della console della Repubblica popolare cinese Yin Qi

Genova. Si è tenuta questa mattina, presso l’Ufficio di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la visita di cortesia della Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, YIN Qi, accompagnata dal Console XU Zijin.

La delegazione diplomatica è stata ricevuta dall’assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, dal consigliere delegato alle Relazioni Internazionali Simon Kaabour, alla presenza di Andrea Menegatti, funzionario Relazioni internazionali per il Comune.

L’incontro, richiesto dall’autorità diplomatica cinese, si inserisce nell’ambito delle attività della circoscrizione consolare di Firenze, che include tra le sue competenze anche il territorio di Genova.

Al centro del colloquio, il consolidamento dei rapporti culturali e dei gemellaggi che legano il capoluogo ligure a importanti realtà della Repubblica Cinese, con particolare riferimento alle città di Guangzhou (Canton), Tianjin e Dalian.

Un punto cardine del dialogo ha riguardato l’affinità economica tra Genova e le città di Guangzhou e Tianjin, grandi hub portuali che condividono con la Superba una vocazione marittima e logistica globale. La Console YIN Qi ha inoltre aggiornato l’amministrazione sui suoi impegni in città, che prevederanno un incontro con la comunità cinese locale, descritta come una realtà estremamente dinamica e intraprendente sotto il profilo imprenditoriale.

L’assessora Beghin ha colto l’occasione per sottolineare le eccellenze del territorio genovese nel campo dell’alta tecnologia, ponendo l’accento su come il tessuto scientifico cittadino possa rappresentare un partner strategico per la cooperazione con il colosso asiatico.

“La visita di oggi- dichiara l’assessora Beghin- conferma il legame profondo e la stima reciproca che intercorre tra Genova e la Cina. Rafforzare il dialogo con realtà portuali come Guangzhou e Tianjin è fondamentale, perché le nostre economie parlano la stessa lingua, quella del mare e dello scambio commerciale. Genova non è solo una porta sull’Europa, ma un polo di innovazione tecnologica che guarda con estremo interesse a collaborazioni scientifiche e commerciali di alto profilo, capaci di generare valore per l’intero sistema città.”

In chiusura dell’incontro, la Console ha annunciato la sua prossima visita al Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda. Il consigliere Simon Kaabour, richiamando la figura storica di Marco Polo, icona universale del dialogo tra Oriente e Occidente, ha sottolineato l’eccellenza dell’istituto ligure e ricordato che il Deledda è una fucina di talenti, capace di formare i “nuovi Marco Polo”, giovani esploratori, cittadini del mondo e viaggiatori capaci di costruire ponti culturali tra le nostre nazioni”. La similitudine è stata accolta con particolare favore dalla Console YIN Qi, che ha ribadito l’importanza della formazione e dei giovani nel futuro delle relazioni sino-italiane.