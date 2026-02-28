A fine maggio l’enogastronomia ligure in vetrina a Parigi

Genova. “Tra fine maggio e inizio giugno le eccellenze enogastronomiche liguri viaggeranno alla volta di Parigi, per una settimana dedicata alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. “Un’attività di promozione che permetterà ad alcune ricchezze della tavola ligure di essere presentate, degustate e promosse nell’ambito di Epic, il principale luogo di riferimento dell’enogastronomia di qualità francese”.

Il programma, portato avanti da Liguria International e Confartigianato Liguria in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, rientra nell’ambito dell’iniziative regionali volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese liguri e a promuovere il Made in Italy nel mondo.

“Ringrazio Liguria International, Confartigianato e Camera di Commercio italiana in Francia per lo spirito proattivo con cui è stata avanzata questa proposta – riprende Piana –. Essere presenti in questi contesti significa collocare i nostri prodotti in una vetrina qualificata, con la possibilità di aumentare concretamente le opportunità di visibilità commerciale e di sviluppo delle nostre imprese sul mercato francese”.

Non è prevista la presenza fisica delle aziende. Saranno i prodotti a “viaggiare” alla volta di Parigi, consentendo la possibilità di testare il mercato francese in modo strutturato e accompagnato, senza il pagamento di alcuna quota di partecipazione. Durante la settimana i prodotti verranno promossi nel punto vendita Marché Paris Saint-German, con un richiamo anche nel punto vendita di Porte Maillot. Scadono l’11 marzo le manifestazioni d’interesse, che dovranno essere presentate compilando il modulo al seguente link: https://www.confartigianatoliguria.it/parigi2026.

“La scelta di realizzare la “Settimana della Liguria” in un contesto come EPIC è coerente con il posizionamento delle imprese artigiane liguri – dichiara Luca Costi, Segretario di Confartigianato Liguria –. Si tratta di produzioni che fanno leva su identità, territorio e standard qualitativi elevati e che possono trovare nel mercato francese uno sbocco naturale, se accompagnate in modo strutturato. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di internazionalizzazione mirata e sostenibile: non una semplice vetrina promozionale, ma un vero test di mercato in un contesto selezionato e qualificato, con il fondamentale contributo di Regione Liguria e Liguria International e il supporto del sistema camerale italiano in Francia”.