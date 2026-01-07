Winter Park, minuto di raccoglimento per le vittime di Crans-Montana

Genova. Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio 2026, i gestori del Winter Park Genova hanno espresso la loro vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

Alle 17.30, le più di 100 attrazioni del luna park si sono fermate per un minuto di raccoglimento.

“Ciò che è accaduto la notte di Capodanno – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – ha toccato nel profondo il mondo dello spettacolo viaggiante, che da sempre lavora per la felicità e la spensieratezza dei giovani e delle future generazioni. Il minuto di silenzio è un piccolo gesto per esprimere la nostra vicinanza alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che hanno perso tragicamente la vita a Crans-Montana. In particolare, avendo un legame molto forte con Genova e la comunità genovese, un pensiero speciale va ai famigliari di Emanuele Galeppini, che abbracciamo con forza in questo momento di estrema difficoltà”.