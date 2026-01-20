Il Winter Park chiude con 280mila presenze

Genova. Oltre 280mila presenze distribuite in 41 giorni: sono i numeri dell’edizione 2025/2027 del Winter Park, il luna park allestito a Ponte Parodi.

Quest’anno sono state 100 le giostre sistemate a Ponte Parodi, che hanno accolto migliaia di genovesi e turisti sino al 18 gennaio: “È stata un’edizione molto importante – dice Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – sia dal punto di vista dei numeri, sia da quello dell’impatto delle iniziative che abbiamo organizzato. Grazie ai biglietti venduti, a sondaggi rivolti ai partecipanti e a iniziative volte a contare gli accessi, abbiamo stimato in 280mila il numero di presenze di quest’anno, rilevando inoltre un aumento dell’affluenza agli eventi collaterali, a partire dalle 5000 presenze della ventesima edizione della mattinata per le persone con disabilità o l’ottimo risultato delle iniziative per famiglie come quella per l’Epifania, l’ultima in calendario”.

Gran parte dell’affluenza è stata registrata dal 20 dicembre al 6 gennaio, il periodo natalizio, dove sono stati molti i visitatori provenienti dal Nord Italia. Giovedì 8 gennaio il luna park ha anche ospitato una giornata dedicata alle strutture per minori, a cui hanno partecipato 500 persone tra bambini, ragazzi, educatori e famiglie, coinvolgendo più di 30 realtà tra associazioni, enti e cooperative sociali del territorio.