Wiki Loves Monuments: in Liguria vince uno scatto della Lanterna, sul podio anche Staglieno

Genova. Il patrimonio culturale della Liguria torna protagonista sotto i riflettori internazionali grazie a Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico promosso da Wikimedia Italia che, dal 2012, detiene il titolo di Guinness dei Primati come la più grande competizione fotografica al mondo.

Il primo posto di Wiki Loves Monuments Liguria se lo aggiudica la Lanterna con lo scatto di Alessandro Tacchino. Nella categoria generale, secondo posto in classifica per la vista dall’alto della chiesa di San Pietro di Portovenere, incastonata nel mare increspato, dell’utente Jessyangeli90. Conquista il terzo posto lo scatto in bianco e nero del cimitero monumentale di Staglieno di Simonetta Cavecchia.

Lo stesso monumento conquista anche la categoria dedicata agli edifici pubblici e luoghi della memoria: l’utente DDforever19 si è aggiudicato il premio speciale della categoria dedicata con il dettaglio scultoreo di un’altra statua del cimitero monumentale di Staglieno.

La cerimonia di premiazione si è svolta questo pomeriggio presso la prestigiosa Sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio alla presenza dell’assessore del Comune di Genova ai Servizi civici Emilio Robotti. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, gode del patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

“Wiki Loves Monuments è ormai un grande momento di cultura condivisa, di approccio al patrimonio semplice, inclusivo e, al contempo, proiettato alla costruzione di una maggior consapevolezza del valore dei nostri beni monumentali. L’attenzione rivolta all’Ottocento da questa edizione conferma l’ottima sinergia di questo evento nazionale ai temi culturali sviluppati dalla città e offre una prospettiva futura di relazione con l’amministrazione. L’idea democratica e dal basso di questa iniziativa è un ottimo metodo per avvicinare alla conoscenza del territorio e a percorsi di costruzione di cittadinanza in cui fortemente crediamo la cultura abbia un ruolo centrale e imprescindibile”, ha dichiarato Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova.

“Siamo profondamente orgogliosi che il Cimitero Monumentale di Staglieno sia stato scelto come soggetto e celebrato dai fotografi di Wiki Loves Monuments – dichiara l’assessore ai Servizi civici del Comune di Genova Emilio Robotti – Vedere questi scatti del nostro complesso monumentale tra le prime posizioni è la conferma del valore inestimabile di Staglieno e dell’impegno che questa amministrazione sta mettendo per la sua valorizzazione. Diffondere queste immagini attraverso licenze libere significa permettere al mondo intero di scoprire la bellezza eterna dei nostri monumenti, trasformando la memoria in un patrimonio digitale accessibile a tutti”.

Oltre alla consegna dei premi ai fotografi vincitori, il pomeriggio è stato l’occasione per un momento celebrativo di respiro globale: i 25 anni di Wikipedia. L’enciclopedia online più famosa al mondo, nata nel gennaio del 2001, è stata omaggiata attraverso relatori di pregio e testimonianze che hanno ripercorso un quarto di secolo di sapere condiviso e cultura libera.