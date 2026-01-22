  • News24
Incidente

Voltri, autocarro finisce in una scarpata: autista grave in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo, e un’ambulanza della Croce Rossa Ponente con l’automedica del 118

Genova. Ancora un incidente sulle strade genovese con il coinvolgimento  di un mezzo pesante, questa volta in via Sambugo, sulle alture di Voltri.

Intorno alle 13 il conducente di un autocarro ha imboccato la strada ma ha perso il controllo del mezzo, cadendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo, e un’ambulanza della Croce Rossa Ponente con l’automedica del 118.

L’autista, un settantenne, è stato portato in codice rosso al Villa Scassi. Presente anche la polizia locale, che ha chiuso la strada per le operazioni di soccorso sino a poco dopo le 15.

