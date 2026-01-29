Annuncio di vendita abusivo di Villa Riva a Rapallo, dopo il “caso” il Comune si affida a un legale

Rapallo. Aveva fatto discutere e aveva avuto ripercussioni politiche, nelle scorse settimane, il caso dell’annuncio di vendita comparso su un portale online di Villa Riva, a Rapallo, edificio sul mare, in stato di degrado, già più volte messo all’asta dal Comune – che ne è proprietario – ma senza fortuna. Quella vicenda aveva portato l’assessore comunale al Patrimonio Eugenio Brasey a rimettere la propria delega. Era stato lui, infatti, ad avere un’interlocuzione con l’agente immobiliare Andrea Borlenghi che aveva preso l’iniziativa – a quanto risulta sinora a insaputa dell’amministrazione – di pubblicare l’annuncio di vendita su internet.

L’annuncio, comparso su Idealista, che riportava un valore di vendita di 990 mila euro (inferiore a quello scelto dall’amministrazione nell’ultima asta bandita), è stato rimosso il 9 gennaio, dopo il deflagrare del caso grazie a un’interrogazione del consigliere di opposizione Andrea Carranante. Ma la vicenda non si è conclusa con il passo indietro dell’assessore e l’annuncio rimosso.

Oggi l’amministrazione comunale di Rapallo ha annunciato che agirà legalmente per tutelare l’immagine dell’ente e il proprio patrimonio immobiliare. “Ieri, 28 gennaio, la giunta ha approvato all’unanimità il conferimento di un incarico legale per fare luce sulla comparsa di un annuncio di vendita non autorizzato relativo a Villa Riva, immobile di proprietà del Comune”, si legge in una nota.

L’annuncio – continua il Comune – non solo indicava un prezzo significativamente inferiore al valore reale dell’immobile risultante dalle perizie ufficiali, ma era stato pubblicato da un soggetto terzo, totalmente estraneo all’amministrazione e privo di qualsiasi mandato o procura a vendere. Villa Riva, 500 metri quadri in posizione di pregio, in passato casa dei pescatori di Rapallo e poi sede della guardia di finanza, è da tempo in stato di degrado e necessiterebbe di un intervento corposo di ristrutturazione. Non è escluso che a breve il Comune di Rapallo torni a valutare una vendita.

“Considerata l’arbitrarietà dell’iniziativa, ritenuta lesiva del diritto all’immagine, della reputazione e del prestigio del Comune, nonché dell’affidabilità professionale dei suoi amministratori e dipendenti, la giunta ha ritenuto necessario avviare le opportune verifiche giuridiche”, prosegue l’amministrazione.

L’incarico, affidato all’avvocato Andrea Vernazza, è finalizzato ad approfondire e valutare il perimetro normativo e giuridico della fattispecie, la sussistenza di profili di rilevanza penale e civile e, in funzione di essi, avviare le iniziative più opportune per la difesa degli interessi dell’ente e monitorare i relativi sviluppi procedurali conseguenti alle stesse.

“Abbiamo affidato l’incarico a un legale di chiara fama – dice la sindaca Elisabetta Ricci – per garantire massima trasparenza e credibilità a 360° nei confronti dell’intero Consiglio Comunale e della città”.